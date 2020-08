Duistere praktijken

In 1963 publiceerde de socioloog Alvin W. Gouldner een boek over geheimen binnen organisaties. Hij beschreef hoe de directie van de Amerikaanse vereniging ter bestrijding van kinderverlamming geprobeerd zou hebben de komst van een vaccin te vertragen. Een goed werkend vaccin zou de inkomstenstroom doen opdrogen, zelfs het einde van de vereniging kunnen zijn.

Aan dat boek moest ik denken bij het zien van het docudrama Three Identical Strangers (Tim Wardle, 2018). Een ongehuwde moeder van negentien jaar kreeg een drieling. Een adoptiebureau bracht hen onder in drie gezinnen van verschillende sociaal-economische klassen. Elke maand observeerde een onderzoeker de kinderen, nam testen af en verzamelde gegevens over het spel en het sociale gedrag. Maakt een kind dat opgroeit bij een fabrieksarbeider, een andere ontwikkeling door dan een kind in het gezin van een huisarts? Aan de adoptieouders was verteld dat dit gebruikelijk was bij een adoptie.

Door een bijzondere samenloop van omstandigheden kwamen Edward, David en Robert erachter dat ze een identieke drieling vormden. Hun ouders waren stomverbaa..

