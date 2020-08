Laat elke partij haar kandidaten doorlichten op hun Omtzigt-gehalte

Drie weken lang zat Nederland op het puntje van zijn stoel. De lijsttrekkersverkiezingen bij het CDA werden tegen ieders verwachting in ongemeen spannend.

‘Een fotofinish’, noemde uitdager Pieter Omtzigt de uitslag. Met een nipt verschil van 258 stemmen op 30.000 leden wist minister Hugo de Jonge het lijsttrekkerschap van het CDA naar zich toe te trekken. De kersverse lijsttrekker sloot snel de gelederen door Omtzigt als ‘running mate’ te omarmen. Daardoor leidde de finale van de verkiezing niet tot tweespalt binnen de partij, maar klonk het startschot voor het ‘team CDA’.

Iedereen die tien jaar eerder had voorspeld dat het CDA in 2020 de enige politieke partij in Nederland zou zijn met ‘echte’ lijsttrekkersverkiezingen, was waarschijnlijk..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .