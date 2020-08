Trix Terwindt, genoemd in het artikel over twee stewardessen in de oorlog (Nederlands Dagblad 29 juli), ging na de capitulatie van mei 1940 voor een missie naar Zwitserland om een cadet van de Militaire Academie te begeleiden. In Zwitserland werd ze vervolgens opgepakt en in een tuchthuis opgesloten. Daaruit werd ze later ontslagen en vertrok ze richting Engeland. Ze maakte er kennis met koningin Wilhelmina.