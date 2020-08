Spreek voor hen die weerloos zijn

De huidige politieke mores zijn anders dan in de tijd dat ik er zat (ik ging in 2003 weg). Het is nog hijgeriger, nog meer reageren op het incident. Ook is in de samenleving het respect voor Kamerleden en bewindspersonen op zijn minst minder merkbaar. De bejegening is soms heel grof. Dat mis ik echt niet.

Ik kom nog heel vaak in Den Haag en ook in de Tweede Kamer. Ik zeg wel eens: geef me een dossier en ik doe het zo weer. Ik zou het ook met plezier en ambitie doen. Maar ik heb mijn bijdrage geleverd en mag me nu buiten de Kamer, maar zeker met de ervaring van jarenlang Kamerlidmaatschap, nuttig maken.

netwerk

Het klopt dat ‘oud-Kamerleden’ heel vaak moeilijk aan een ba..

