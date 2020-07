Geen duurzame boer zonder goede beloning

Het tumult rondom de landbouwsector neemt weer toe. Het is tijd om ook de belegger in de discussie te betrekken. Wij dus, al is het maar via ons pensioen.

We zijn met elkaar mede-eigenaar van grote schakels in de voedselketen, zoals Albert Heijn en Unilever. (beeld anp / Robin Utrecht)

In de hoog oplopende discussie wordt naar elkaar gewezen. De overheid managet op microniveau en legt maatschappelijke problemen te veel op het bordje van de boer. De supermarkt knijpt de boeren uit. De boer pleegt roofbouw op grond en dieren. En de burger betaalt geen cent te veel bij de kassa.

Het landbouwdossier lijkt een wespennest, en ik voel daarom ook enige huiver me er in te mengen. De steek die iedere aspirant-deelnemer aan het debat kan verwachten, is : 'Het is veel ingewikkelder dan jij zegt'. Daarmee wordt jouw punt gesmoord met het '’het-is-een-complex-van-factoren' argument. Bovendien word je daarmee al snel in de hoek van een belangengroep weggezet.

Toch is het onvermijdelijk om vanuit je eigen rol, je eigen plek de situatie ..

