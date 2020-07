Dit houdt nooit op, ook niet met een Palestijnse staat

Het CDA-ledenberaad Midden-Oosten wil een vredesconferentie in Den Haag (Nederlands Dagblad 25 juli). Maar waarom, als de kaarten toch al geschud zijn en Israël opnieuw de 'schuld' krijgt?

‘Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen en toch een andere uitkomst verwachten’, zei Einstein. Die uitspraak is hier van toepassing. Al tachtig jaar lang is er internationaal zo'n vijftien keer geprobeerd vrede te bereiken, door de Palestijnen met een tweestatenoplossing te laten instemmen. De Palestijnen weigerden dat keer op keer, omdat ze geen Joodse staat naast zich dulden. Zouden ze dan nu wel naar de onderhandelingstafel gaan en daarna vreedzaam naast de Joden leven?

Volgens internationaal recht kan Israël aanspraak maken op het land inclusief Judea en Samaria (Westelijke Jordaanoever), de Golan, de Gazastrook, de Sinaï en zelfs Jordanië. Maar Israël was om politieke redenen bereid niet alle aan..

