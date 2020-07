Een politiek potje Italia-Olanda

Na weken bakkeleien en nachten onderhandelen bereikte de Europese Unie vorige week een steunpakket voor de coronacrisis. De ‘zuinige landen’, onder aanvoering van Nederland, stonden lijnrecht tegenover Italië en andere zuidelijke lidstaten. Hoe werd de spanning tussen beide landen in Italië en in Nederland beleefd?

In Italië werd vanaf het begin de beeldspraak van het voetbal gebruikt. Tijdens het Europees

kampioenschap 2000 verschalkte Francesco Totti keeper Edwin van der Sar met een stiftballetje, tijdens de strafschoppenserie in de halve finale. Die actie werd spreekwoordelijk. Maar twee edities later bracht Oranje de ‘Blauwen’ een onvoorziene 3-0 nederlaag toe, in een toernooi dat weinig gelukkig was voor Italië. In de kwartfinale werden we uitgeschakeld, waarna bondscoach Donadoni werd ontslagen.

Ook in het meer verenigde Europa blijft de sportieve rivaliteit zeer fel en verplaatst die zich al snel van stadions naar andere terreinen. Zo ook tijdens de marathontop in Brussel, die na vijf dagen de weg vrij maakte voor het he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .