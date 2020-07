Ik ontplofte compleet toen ik onze minister-president hoorde zeggen: ‘Er is geen marktwerking in de zorg’

‘Het is tien jaar geleden dat ik stopte als fractievoorzitter van de SP. De eerste maanden na mijn aftreden merkte ik pas hoe intens moegestreden ik was. Maar al snel ging het over in ‘moe maar voldaan’. Zoals Willy Brandt zei in zijn afscheidsrede: ‘Ich habe mich bemüht’.

Nog regelmatig krijg ik de vraag ‘mis je de politiek’? Er is veel waarvan ik nog steeds heel blij ben dat ik ervan verlost ben, maar desalniettemin had ik het voor geen goud willen missen. Natuurlijk had ik nu terugkijkend dingen anders willen doen. Niet met minder passie, maar wel minder verbeten en met meer humor. Maar ja, gedane zaken nemen geen keer. En overigens gebeurt het me nog steeds. Alleen kan ik mijn ongenoegen en oprechte verontwaardiging nu niet meer kwijt..

