Moraal Pinocchio-film knelt: gehoorzaamheid als levensgrote voorwaarde om echt tot je bestemming te komen

De nieuwe verfilming van een oud en populair verhaal ging deze week in première: Pinocchio. Knap dat Disney hier ooit een lieve tekenfilm van heeft kunnen maken, want het blijkt een duister sprookje met een moraal waar ik weinig sympathie voor kan opbrengen, schrijft filmrecensent Jaap-Harm de Jong.

Het schijnt dat Pinocchio, het verhaal over een houten pop die tot leven komt, het op één na meest vertaalde boek ter wereld is. De Bijbel staat nog steeds fier op 1. Na het kijken van Pinocchio, de verfilming van het boek door de Italiaanse regisseur Matteo Garrone, vind ik dat een opmerkelijk gegeven. Het is namelijk een nogal duister sprookje met een knellende moraal.

Roberto Benigni

In eerste instantie lijkt het daar overigens nog niet op. Het verhaal begint met Gepetto, een arme houtsnijder. In de plaatselijke herberg onderwerpt hij zowel de tafel en de stoel als de deur aan een nauwgezet onderzoek. Ze deugen van geen kant, maar voor een zacht prijsje kan hij alles..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .