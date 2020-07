Azië telt 787 miljardairs tegen 452 in Europa

In Azië stijgt de ongelijkheid nog sneller dan in het Westen. Met onrustbarende voorbeelden van gekte.

‘Rachel, deze mensen zijn niet rijk. Ze zijn absurd rijk’, zegt Peik Lin Goh in de Hollywood-kaskraker Crazy Rich Asians tegen haar vriendin Rachel Chu bij een bezoek aan Singapore. Onlangs was het programma van zakenzender RTL Z de hele avond gevuld met extravagante bruiloften in het Verre Oosten onder de titel Crazy Rich Asian Weddings, gebaseerd op de film waarvan dit jaar ook een tweede deel op het witte doek verschijnt. In de jaren zeventig en tachtig werden Japan en de Aziatische tijgers geprezen, omdat het hele volk profiteerde van de snelle welvaartsstijging. Japan werd zelfs het succesvolste communistische land ter wereld genoemd, vanwege de hoge tarieven voor de erfenisbelasting. Dat laatste maakte he..

