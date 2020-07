Zwemles voor nieuwkomers verplicht stellen?

Nieuwkomers kennen de gevaren van water niet

Koen Breedveld, directeur Reddingsbrigade Nederland

‘In Nederland worden de gevaren van open water van generatie op generatie doorgegeven. Mensen die in Nederland zijn geboren, hebben als het ware in de genen meegekregen dat je moet oppassen met water. We mogen er echter niet vanuit gaan dat nieuwkomers dat besef ook hebben. Zij weten niet dat open water plotseling diep kan worden, dat er golfslag of stroming kan zijn en dat je kunt verkrampen van de kou. Je kunt dat vergelijken met Nederlanders die gaan skiën. Oostenrijkers snappen gewoon dat je op moet passen als je buiten de piste komt; Nederlanders zien vooral mooie, witte sneeuw en hebben geen oog voor de gevaren.

Daarom is het belangrijk da..

