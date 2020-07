Beroepsquerulant

Een bijzondere column van Anton de Wit in het ND van zaterdag. Daarin wijst hij verschillende mensen veroordelend aan zonder ze bij naam te noemen. Dat mogen we zelf invullen. Hij zegt wel dat hij zich op geen enkele manier beter voelt dan de door hem bedoelde personen, maar voelt zich toch zo veel beter dat hij ze in ieder geval geen podium gunt. Slechts een stoel, een kop koffie en een schouderklop. Maar zelf pakt hij wel een podium om zijn eigen overtuiging te delen. Lijkt dat niet een beetje op dat waarvan hij de anderen beschuldigt? <

