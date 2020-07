Woord en sacrament nauwelijks gemist

Zeer meelevende rooms-katholieke parochianen hebben in de coronatijd de eucharistie niet gemist, aldus Gregory Brenninkmeijer pastor in de Krijtbergkerk in Amsterdam (ND 21 juli). Ik besef dat het hier geen representatieve steekproef betreft onder alle rooms-katholieke gelovigen. Toch herkende ik hierin wel wat ik om me heen hoor van orthodox-protestantse gelovigen. In de traditie van de Rooms-Katholieke Kerk is de eucharistie het hart van de eredienst, omdat Christus zelf in de heilige hostie aanwezig is. Wie de hostie ontvangt, ontvangt Christus, heeft op die wijze deel aan vergeving en eeuwig leven. Christus is reëel in het sacrament aanwezig, de zogenaamde presentia realis. In de traditie van Luther en Calvijn is er ook..

