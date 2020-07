Mijn eerste plaatje ging over legalisering drugs, maar dat had ik toen niet echt door

Dertien meer of minder bekende Nederlanders geven antwoord op de vraag wat muziek met hen doet. En welke muziek dat is. Vandaag Heino Falcke, hoogleraar radioastronomie en deeltjesfysica. Hij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Welke muziek heeft u sterk beïnvloed?

‘Praise en worship. Ik ben afkomstig uit een heel traditionele kerk in Duitsland. Toen waren er alleen maar oude mensen en verschrikkelijke koralen uit de Dertigjarige Oorlog.

Daarna zijn wij naar de VS gegaan en hebben worship-diensten meegemaakt. Dit was echt een vernieuwing en verademing voor mij. Populaire muziek heeft mij nooit zo geraakt. Maar alles wat je samen zingt is eigenlijk mooi.’

Welke muziek geeft u troost?

‘Ook weer ‘praise en worship’. Ik vind troost juist in de lof op wat mooi is en in God als ultieme troost. Voor mij verbindt het mensen met elkaar en ook met God. Muziek is voor mij vaak een soort gebed. Maar ik bid niet de hele dag.’

Wat draait u echt niet meer?

‘Abba. Ik heb er geen hek..

