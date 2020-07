Het is verstandig om te leren dat je niet de perfecte hulpverlener kunt zijn

Saskia Verhagen schreef over ‘De desillusie van een hulpverlener’ (ND 21 juli). Dit heeft mij aan het denken gezet. Ik ben inmiddels een jaar afgestudeerd als sociaal werker met de specialisatie ggz-agoog. En nog altijd vol van de overtuiging dat de sociaal werker daadwerkelijk iets kan bijdragen aan het leven van iemand anders. Dat schrijft Suchita van der Horst. Ze studeerde een jaar geleden af bij de opleiding Social Work.

Wie heeft er nog oog voor de mensen over wie het gaat in de geestelijke gezondheidszorg? Hoe bureaucratisch het systeem ook mag zijn, uiteindelijk is dat toch de sociaal werker. (beeld anp / Bart Maat)

Ik deel graag mijn ervaring over het beroep van de hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Saskia begint haar stuk met het volgende: ‘Medelijden heb ik met de achtduizend jonge mensen die dit jaar gestart zijn met de opleiding Social Work. Mensen helpen, iets bijdragen, iets kunnen betekenen voor de ander. Ze hebben geen idee.’ Voor Saskia voelt het namelijk alsof ze ‘geen invloed heeft op de invulling van het werk waarvoor ze is opgeleid’. Persoonlijk vind ik het juist prachtig dat er weer achtduizend jonge mensen aan de opleiding zijn begonnen. Mijn ervaring is dat je juist als sociaal werker iets bij kunt dragen aan het leven van een ander, door te gaan staan voor de dingen waarvoor het in de zorg zou moeten draaien, nam..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .