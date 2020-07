Gesprekken over het levenseinde zijn een soort hype waaraan de naam ‘zelfbeschikking’ is gegeven

Binnen vijf minuten ging het gesprek met de verpleeghuisarts over de wilsbeschikking, over wel of niet behandelen. Ik was geschokt en verontwaardigd. Dat schrijft Marjet Bosma over hoe het haar en haar zieke man verging in een Brabants verpleeghuis.

‘Ze praten voortdurend over euthanasie’, zegt hij plotseling. ‘Wie zijn ‘‘ze’’, vraag ik. ‘Nou, hier ... de dokter en op televisie.’

De diagnose ‘ziekte van Parkinson’ is 22 jaar geleden gesteld en woekerde zeer waarschijnlijk al lang van tevoren in zijn hersenen, want mijn man is geen klager. Hij is een bikkel. En een vechter. Al die jaren heeft zijn vechtersmentaliteit ervoor gezorgd dat er nauwelijks maatregelen nodig waren - of: leken - om zijn lijf en leden veilig te stellen. Overigens is dat parkinson-eigen: dat het inzicht in het eigen ziektebeeld ontbreekt. Als er dan, soms na jaren, maatregelen moesten worden getroffen - driewieler, rolstoel, incontinentiemateriaal, etcetera - dan had hij het er moeilijk mee, omdat dan duidelijk ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .