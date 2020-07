Boeren doen aangifte vanwege dierenmishandeling. Maar wie mishandelt hier eigenlijk?

Weer lopen boeren te hoop tegen het kabinet. Maar het is tijd voor de zwijgende meerderheid om te protesteren. Een protest tegen de behandeling van de koeien. Dat schrijft voormalig vee-arts Nico Hoogland.

Melkveehouders zijn voor de zoveelste keer met hun landbouwvoertuigen de weg opgegaan. Vandaag protesteren ze bij het RIVM in Bilthoven. Het is niet alleen om te protesteren, maar ook om aangifte te doen tegen minister Carola Schouten van Landbouw vanwege vermeende dierenmishandeling. Maar ik vraag me af wie hier de melkkoeien mishandelt.

afvallen

Om aan een maximale melkproductie te komen, kunnen melkkoeien in de eerste drie maanden na het afkalven niet de hoeveelheid energie opnemen die deze productie kost. Het gevolg is dat de dieren gedurende deze tijd zienderogen afvallen. Om aan de eiwitbehoefte te voldoen, wordt via krachtvoer voor de zekerheid minimaal 10 procen..

