Turkije slaat zorgelijke oorlogstaal uit in conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan

De boodschap van Armenië na de recente vijandelijkheden van buurland Azerbeidzjan is ondubbelzinnig: er is geen alternatief voor een vreedzame regeling. Maar tegenkrachten van onder andere het naastgelegen Turkije zijn groot. Dat schrijft de ambassadeur van Armenië in Den Haag, Tigran Balayan.

Terwijl de rest van de wereld grip probeert te krijgen op het coronavirus en de gevolgen daarvan, hebben op 12 juli de strijdkrachten van Azerbeidzjan een poging gedaan om Armeense grensposten te veroveren. Dit gebeurde na artilleriebeschietingen.

Er was veel schade en in totaal heeft het aan beide kanten zestien mensenlevens geëist. Dit was een duidelijke schending van de in 1994 gesloten wapenstilstand.

Dit staakt-het-vuren maakte toen een eind aan de oorlog tussen Azerbeidzjan en Nagorno Karabach, dat werd gesteund door Armenië. Bijna vier jaar oorlog was eraan voorafgaan, waarbij 35.000 doden vielen. Azerbeidzjan was de oorlog begonnen in reactie op de wens van de bevolking van Nagorno Karabach om zich met Armenië te herenigen. In 1921..

