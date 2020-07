We hebben de eucharistie niet echt gemist de afgelopen periode

Tijdens de lockdown vroeg ik mensen wat ze qua kerkelijk leven misten. Slechts twee noemden de eucharistie. Moeten we daar iets mee?

De vragen zullen komen vanuit de praktijk, van mensen die God zoeken en vinden in de gemeenschap. (beeld istock)

Het sluiten van de kerken ten gevolge van de dreiging van COVID-19 heb ik als vervreemdend en onthullend ervaren. Het hakte in op mijn persoonlijke leven. Van de ene op de andere dag hoefde ik niet meer voor te gaan in eucharistievieringen, wat mijn dag en mijn week mede ordende en mijn agenda vulde. Het wegvallen van bijna alle verplichtingen en het ‘thuisblijven’ deden me aanvankelijk vrezen voor een groot, diep gat. Maar dat kwam niet. Al spoedig vond ik een nieuwe regelmaat, een nieuwe invulling en een nieuwe vrede.

Mijn dag vulde zich met huiselijke klussen en met intensiever contact met huisgenoten. Er was tijd voor een dagelijkse wandeling en voor een creatieve klus die op mijn bordje terecht was gekomen. Er kwam meer tijd voor geb..

