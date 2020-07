Net afgestudeerd en nu al gedesillusioneerd als hulpverlener

Saskia Verhagen heeft net de opleiding Social Work aan de hogeschool Saxion afgerond. Maar ze gelooft niet meer dat ze mensen echt kan helpen. Vanwege de marktwerking in de zorg.

Kinderen komen in een hulpverleningscarrousel terecht. (beeld Getty Images)

Medelijden heb ik met de achtduizend jonge mensen die dit jaar gestart zijn met de opleiding sociaal work. Mensen helpen, iets bijdragen, iets kunnen betekenen voor de ander. Ze hebben geen idee.

Zelf begon ik in 2016 met mijn opleiding social work aan de hogeschool Saxion in Enschede. Ik kreeg de kans om van mensen helpen mijn werk te maken. Ik kon mijn geluk niet op, ik wist het zeker; dit was het voor mij. Vanuit de veilige onderwijsbubbel mocht ik beginnen aan een voorzichtige kennismaking met de hulpverleningswereld. Gespreksvoering, theorie, reflectie, ik verslond het, ik geloofde het. Bij mijn eerste stages ontving ik lovende woorden van mijn stagebegeleiders en keer op keer kreeg ik de bevestiging van mijn omgeving: ‘Saskia je ben..

