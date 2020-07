Wordt Tesla ooit een normale autofabrikant?

Een jaar geleden was Tesla nog ongeveer tot de ondergang gedoemd. Een week geleden behoorde het even tot de duurste tien bedrijven van de VS, met een beurswaarde van 321 miljard dollar na een ongekende koersrally. Elon Musk is weer van zero een hero geworden. Tenminste, bij beleggers. De koers, vorig jaar mei 180 dollar, tikte vorige week maandag bijna de 1800 dollar aan. Blijkbaar gelooft een deel de Duitse bank Berenberg, die onlangs in een lijvig analyserapport voorspelde dat Tesla de komende tien jaar de markt voor elektrische auto’s mondiaal zal domineren. Volkswagen, Peugeot, Toyota en Nissan kunnen doen wat ze willen, ze halen de achterstand niet meer in.

Maar Morgan Stanley, de zakenbank met de beste auto-analisten, constate..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .