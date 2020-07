Een plan voor na de noodsteun

Gelukkig had Nederland genoeg financiële buffer om de economie overeind te houden. Maar we moeten verder vooruitkijken: de arbeidsmarkt heeft een ingrijpende hervorming nodig.

In de afgelopen maanden heeft het kabinet vele miljarden vrijgemaakt om bedrijven noodsteun te bieden in deze barre coronatijden. Met deze steun geven we werkgevers, werknemers en zzp’ers een beetje lucht.

Wij zijn blij dat Nederland in de afgelopen jaren dusdanige buffers heeft aangelegd, dat we ons deze miljardeninjectie kunnen veroorloven. De Jozef-economie, zo blijkt maar weer, is geen speeltje van zuinige economen van calvinistische snit, maar een effectieve strategie om ons te wapenen tegen slechte tijden. Het aanleggen van solide buffers is geen financieel leerstuk van economische watjes, maar getuigt van realiteitszin en het leren van eerdere crises.

Het kabinet heeft deze enorme bazooka van tientallen miljarden gelanceerd vo..

