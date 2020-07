Het virus waar de kerk aan lijdt - ziek, versnipperd en verdeeld

De laatste tijd passeren veel suggesties om kerkdiensten in de toekomst anders te organiseren. Maar in dit alles mis ik een belangrijk aspect: de kerk is zelf ernstig ziek.

Samen optrekken: in oorlogstijd kon het wel en straks in de hemel zullen we wel moeten. Waarom wachten op een ergere crisis? (beeld anp / Jacob van Essen)

We hebben tijdens de coronacrisis iets vergeten. Er is alles aan gedaan om het COVID-19-virus de kop in te drukken en zo mensen te redden. Maar we hebben verzuimd de kerk naar de intensive care te sturen. Want de kerk lijdt aan een ernstige ziekte: het verdeeldheidsvirus.

Was de kerk wel opgenomen in een ziekenhuis, dan was de kans groot dat er onvoldoende bedden beschikbaar waren. Er zijn namelijk te veel kerkgenootschappen, groeperingen en richtingen in ons land.

De kerk is ziek, versnipperd en verdeeld. Naast de vele goede initiatieven en instellingen om samen bepaalde doelen te verwezenlijken, gaan we vervolgens op zondag naar onze eigen kerk. Ook al gingen er in het verleden protestantse kerken samen en worden er in de toekomst kerkge..

