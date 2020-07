Van de redactie: Nieuws draait om mensen en daarom doen hun ervaringen ertoe

Marten de Jong (14) staat met de handen in zijn broekzakken achter het raam, zaterdag 21 maart op de voorpagina van het Nederlands Dagblad. Scholieren hebben net een week thuisonderwijs achter de rug. De scholen zijn gesloten vanwege het oprukkende coronavirus. ‘Ik vind het wel fijn om thuis te zijn. Niet dat ik school zo verschrikkelijk vind, maar het is wel even lekker.’

Dat ‘even’ van Marten werd maanden. Maanden waarin we elke zaterdag portretten van ‘gewone’ mensen publiceerden. Familie die niet op bezoek kon bij geliefden, zorgpersoneel in de frontlinie, werknemers die onmogelijk thuis konden blijven, zoals de vuilnisman, eenzamen, ondernemers die kansen zagen of die juist met de handen in het haar zaten, docenten voor het eerst weer voor de klas, ex-coronapatiënten, aangrijpende verhalen van nabestaanden. Daarmee gaven we gezicht aan de mens in de coronacrisis. Vandaag ronden we deze coronaportretten af met drie keer vakantievieren in coronatijd.

Een paar weken geleden liet een lezer weten ‘minder gelukkig’ te zijn met alle persoonlijke verhalen op de voorpagina. ‘Nieuws hoeft niet persoonlijk gemaak..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .