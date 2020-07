Elbert Dijkgraaf: Tot mijn eigen verwondering vond ik het heerlijk om van die aandacht af te zijn

‘Ruim twee jaar ben ik nu voormalig Tweede Kamerlid. Veel mensen vragen me of ik de politiek mis. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik dat nog geen dag gedaan heb. Dat klinkt niet heel erg positief. Maar zo bedoel ik het niet. Ik kijk met veel plezier terug op acht jaar bezig zijn in de landelijke politiek. Het waren boeiende tijden onder de diverse kabinetten Rutte. Omdat we nogal eens nodig waren voor een meerderheid, waren er veel onderhandelingen. Dat biedt kansen om delen van het eigen verkiezingsprogramma te realiseren. En om te leren wat wel en niet werkt. Het was een mooie tijd.

Het meest lastige was het afkicken van de dagelijkse dynamiek. Nog lang greep ik na het wakker worden naar mijn mobiel om te kijken of er nog urgent ni..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .