Zonder 80- en 90-jarigen zijn 60- en 70-plussers oud en stokoud

Naast de zichtbare activiteiten van ouderen als vrijwilliger, als mantelzorger, als oppas van kleinkinderen, als betaald deeltijdwerker enzovoort, zijn er ook hun verborgen werkingen die vrucht dragen.

‘Mooi dat u er nog bent’, zei de caissière van de supermarkt waar ik door de coronacrisis lange tijd niet was geweest. Dat was aardig bedoeld, maar ze hield wel rekening met mijn mogelijk overlijden. Niet vreemd, want er zijn duizenden coronadoden te betreuren, vooral onder ouderen. Ik vroeg mij af wat er gebeurt als niet alleen ik, maar alle tachtig- en negentigjarigen er niet meer zouden zijn. Dat leek me geen vraag voor bij de kassa, maar die bracht me wat later wel tot de conclusie dat afwezigheid van tachtig- en negentigjarigen maakt d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .