Reizen naar Mars in coronatijd?

Een ambitieuze missie naar Mars ondernemen in coronatijd? Prima, lijken ze in de Verenigde Arabische Emiraten, China en de VS te denken. Moet hier echt zo veel geld naartoe?

‘Zonder ruimteonderzoek had onze maatschappij pas écht lam gelegen’

Govert Schilling, wetenschapsjournalist en publicist over sterrenkunde

‘Als er de afgelopen eeuwen in de westerse wereld niet continu geïnvesteerd was in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, zouden we nu niet eens weten wat een virus is, en al helemaal niet in staat zijn om er ook maar iets tegen te ondernemen. Sterker: zonder ruimteonderzoek en de daaruit voortvloeiende technologieën, denk aan communicatiesatellieten en internet, had onze maatschappij de afgelopen maanden écht compleet lam gelegen.

Daarnaast geeft onderzoek aan Mars en aan andere objecten en verschijnselen in het heelal ons meer inzicht in de ondergeschikte plaats van de mens in ruimte en tijd, en well..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .