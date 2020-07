Ik label mezelf en anderen

Wat als er geen labels zouden we bestaan? Myrthe de Boer, student journalistiek, denkt dat we niet zonder kunnen.

Ik label mezelf. Ik label mijzelf, zodat anderen dat niet hoeven te doen. Mijn labels? Christen, wit, introvert, sensitief, allergisch voor melk, hbo-student in de Biblebelt en hetero. Zo, ik heb mijzelf zojuist in een minuut tijd in acht hokjes gepropt. Hoe voelt dat? Een beetje vervelend, maar het is beter dan dat andere mensen het doen.

In groep acht lachten mijn twee beste vriendinnen me uit omdat ik gelovig was en naar de kerk ging. Sindsdien ben ik me ervan bewust dat ik ‘anders’ ben. Hoewel het me nu een worst zal wezen wat anderen van me vinden en ik ronduit blij ben met mijn geloof, heeft die ervaring me wat geleerd. Dat het niet erg is om anders te zijn. Eenheidsworst is ook saai. En ik plak waarschijnlijk ook dagelijks labels o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .