Verbeter scholing geestelijk verzorger

Opleidingen tot geestelijk verzorger zijn er in soorten en maten. In hoeverre ben je als aanstaand geestelijk verzorger voorbereid op de beroepspraktijk? Volgens geestelijk verzorger Marc Eyck schiet de opleiding tekort.

Lesgeven is een vak apart. Het vereist ook didactische vaardigheden. (beeld istock)

Wie als net afgestudeerde een vacature leest voor een geestelijk verzorger, zakt de moed in de schoenen. Naast eisen als ‘verbindend’ en ‘oecumenisch’, zijn de hardere eisen niet van de lucht. Dat laatste is in lijn met de beroepsstandaard van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen. Wie denkt dat hij met de vaardigheden voor een mooi afscheidsritueel, liturgische samenkomst of levensbeschouwelijk gesprek klaar is, vergist zich. Twintig jaar geleden was dat net voldoende, maar sinds de professionalisering van de geestelijk verzorging zeker niet meer.

In hoeverre ben je adequaat opgeleid op het gebied van ethiek, scholing geven en voorgaan in vieringen? Die eisen zijn tegenwoordig in iedere vacature te vinden. Ik spreek..

