1 Deze tijd moesten we wat vaker huiskerk zijn dan ons lief was. Maar we ontdekten misschien ook dat het online kerken nieuwe kansen bood en nieuw publiek vond. Dus, voordat we weer terugrennen naar ons kerkgebouw: zullen we er niet gewoon mee doorgaan en de huiskerk als nieuwe kans benutten?

2 Huiskerken vormen een prima manier om met elkaar nieuwe en eigen vormen van aanbidding, samenzijn en discipelschap te ontdekken, zonder dat je je hoeft te conformeren aan de vaste gebruiken van een grote groep. Jouw huiskamer is een stuk laagdrempeliger dan een kerk en biedt misschien wel meer ruimte aan mensen om zichzelf te zijn.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .