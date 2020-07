Dus de Hagia Sophia wordt weer moskee. Dit is een kans: laat het patriarchaat naar Griekenland verhuizen

Als iemand die de Oosters-Orthodoxe Kerk redelijk kent, voel ik enerzijds wel degelijk de pijn die veel orthodoxe christenen voelen bij het besluit van Turkije om van de Hagia Sophia weer een moskee te maken. Maar anderzijds vraag ik me af, en dat gevoel overheerst bij mij: waar hebben we het eigenlijk over, hoe belangrijk is dit nu ten diepste?

De Hagia Sophia (kathedraal van de Heilige Wijsheid) is immers al sinds halverwege de vijftiende eeuw geen christelijke kerk meer. Daarna was het tot 1934 een moskee en sindsdien is het een museum. Ofwel, het is achthonderd jaar een belangrijke christelijke kerk geweest, met een belangrijke geschiedenis, en een belangrijk symbool van en voor de oosterse kerk van de ‘zeven oecumenische concilies’.

M..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .