God laat zich niet opsluiten in ons prachtige liturgische bouwwerk van wetten en regels

Het is zondag. De zoveelste zondag in coronatijd. Thuis, verlangend naar het huis van God, dichtbij en toch zo ver weg. Ik zit beneden op de bank. Voor me de jongens op de grond, enthousiast bouwend aan een lego-oerwoud. Steentjes in alle kleuren, soorten en maten. Twee kleine scheppers in een wereld vol chaos. Ze breken af, ze bouwen op. Mijn gedachten gaan naar het lege kerkgebouw, de lege witte ruimte, het hoge kruis waar licht door valt, de schoonheid van een vaste liturgie. Het is alsof alles er hier mee spot. Ze bouwen niet eens om orde te scheppen, ze bouwen om het bouwen zelf, om het plezier, zoals God dat deed op die eerste dag. Onder hun ogen ontstaat als vanzelf iets nieuws en daarna weer iets anders, verhalen vloeien moeiteloos in elkaar over. Ze bouwen zoals kleine kinderen beginnen te praten, brabbelend, proberend, zomaar wat woorden aan elkaar rijgend. Jaloers kijk ik ernaar; zo vrij te kunnen zijn van vooropgezette plannen, van vaststaande ideeën, vrij om te ontdekken, vrij om te zijn.

Het is zondag. Avondmaalszondag. Door al het gewone gaat een streep. Mijn bouwwerk van vaststaande liturgische orde krijgt een duw, wankelt. Ik loop naar de keuken en zie het broodplankje met daarop het wijnglas, het stuk brood ernaast, een brandend kaarsje. De pot chocopasta staat er nog naast. Is dit echt en kan dit wel? Moet ik zo vandaag avondmaal vieren? Ik draai me om en loop weer naar de kamer. Daar is in de groene, woeste jungle opeens een witte tempel verschenen, sereen, glad en strak. Volmaakt vloekend met de grillige rotsen en wilde avonturen ernaast. Hij doet me denken aan de tempel op de Areopagus waar Paulus preekte over een onbekende God die zich allang bekend had gemaakt in zijn schepping. Hij zet me stil bij het vreemde ..

