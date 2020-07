Nooit meer broedermoord

In onze dagen lijkt religieus geweld vooral een islamitische zaak. Je kunt verdedigen dat op dit moment in de moslimwereld een burgeroorlog woedt tussen soennieten en sjiieten. Hoewel aanslagen door moslimterroristen in het westen vanzelfsprekend in onze media veel aandacht krijgen, is het goed te beseffen dat verreweg de meeste slachtoffers van islamitisch geweld andere moslims zijn. Maar ook christenen hebben helaas een geschiedenis van onderling geweld.

martelaren van Gorcum

Donderdag 9 juli herdachten de Nederlandse katholieken de martelaren van Gorcum. In 1572, aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog, werden negentien priesters en lekenbroeders uit Gorcum weggevoerd en in Brielle door radicale calvinisten vermoord. Ik heb die dag in..

