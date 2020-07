Over de lijsttrekkersverkiezingen binnen het CDA hoor je weleens schamperen: 40.000 mensen op leeftijd kiezen de premier van Nederland. Deze kritiek is onterecht. Allereerst natuurlijk omdat het CDA allang niet meer automatisch de premier van Nederland levert. Welke partij dat wel doet, daarover beslissen toch echt de stemgerechtigde Nederlanders die in maart volgend jaar komen opdagen bij de Tweede Kamerverkiezingen. (...)

Kwalijker is het verwijt dat onder de kritiek ligt: een selectief groepje wijst de leider aan en de rest heeft zich daar maar bij neer te leggen. Word dan zelf lid! Van het CDA, of van een andere politieke partij. De contributie hoeft ook geen struikelblok te zijn, die is vaak naar draagkracht. Nederland is een ope..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .