Stop deze anarchie

Er is in Nederland een categorie ondernemers die zich privileges toekent boven die van andere ondernemers en burgers. In Nederland moet iedereen zich aan de wet houden. Alle voertuigen die harder gaan dan 25 km per uur, moeten een kenteken dragen, aan APK-voorschriften voldoen en wegenbelasting betalen. Pas dan mag je de weg op en je moet je dan aan alle verkeersregels houden. Voor demonstraties moet je toestemming vragen en voldoen aan de daaraan gestelde voorwaarden, inclusief politiebegeleiding. Zo niet een groot aantal boeren- en nevenbedrijven. Ze wanen zich met hun snelle tractoren zonder kenteken onherkenbaar voor boetes, komen in horden op, dagen handhavers uit en vallen andere burgers lastig. Waarom verheffen zij zich boven ande..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .