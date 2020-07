Sloop geen standbeelden, stop liever de moderne slavernij

De emotionele afrekening met het verleden van slavernij kan oude wonden wellicht helen. Maar de inzet tegen de ‘moderne slavernij’ zou met evenveel inzet moeten plaatsvinden. Want miljoenen mensen leven in regelrechte slavernij, ook in Europa.

Aardbeienpluksters uit Marokko aan het werk in het zuiden van Spanje. ‘Extreem lange werkdagen voor bijna of soms helemaal niets’. (beeld afp / Abdelhak Senna)

U heeft slaven die voor u werken. Ik ook. Daarom ontbreekt er iets in die discussie over het verwijderen van standbeelden die te maken hebben met het ‘slavernijverleden’. Er is namelijk een slavernijheden: de ‘moderne’ slavernij.

En zo modern is die slavernij ook niet. Want net als bij de slavernij van vroeger gaat het om het uitbuiten van armen en van kwetsbare groepen. Het ‘moderne’ is dat het nu meer in het verborgene gebeurt, bijvoorbeeld in afgesloten 'sweatshops’ in Groot-Brittannië, op akkervelden in Italië en Spanje. En ja, ook in ons land, waar tussen de 5000 en 7500 mensen per jaar worden verhandeld om te worden uitgebuit, zo stelt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Een groot deel van hen wordt misbruikt in de seksindustrie.

H..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .