Ode aan het notitieboekje, onderschat nooit de kracht van krabbels

Ik geef graag lege boeken cadeau. Er is niets mooier dan de ruimte van wit papier dat wacht om beschreven te worden. Geen idee is namelijk te groot en geen observatie te klein om in je eigen privé-notitieboek neer te krabbelen.

Die ruimte gun ik iedereen en sommige mensen in het bijzonder. Nog voor mijn eerste kind geboren werd, wist ik dat het geboortekaartje een wit, onbeschreven vel zou zijn: dit mensenkind mag zo snel mogelijk zelf observeren, zelf tekenen, zelf formuleren. Het is de basis van mijn filosofie over het notitieboek: schrijven in een boekje staat gelijk aan eigen betekenis, lijn en plezier aanbrengen in het leven. Mijn hoofd zit in tientallen Moleskines, Paperblanks, Leuchtturms en boekjes van HEMA of Action.

Tot zover een persoonlijke ode aan het opschrijfboekje. Want ik ben niet de enige die dagelijks verscheidene exemplaren meesleept. Notitieboekliefhebbers staan op de schouders van reuzen: grote kunstenaars en wetenschappers als Vincent van ..

