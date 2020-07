Voeg de drie noordelijke provincies samen

In mijn dromen zie ik een noordelijk gewest, dat slagvaardig is en waar niemand omheen kan.

De meeste gemeentelijke fusies in het Noorden lijken hun beslag te hebben gekregen. Recent zagen we terecht een herstart van de discussie over de Lelylijn, een snelle treinverbinding tussen Lelystad en Groningen. Wellicht is de tijd rijp om na te denken over het vormen van Fryslân, Groningen en Drenthe tot één krachtige, bestuurlijke, noordelijke eenheid – noem het een gewest. Immers, binnen de drie provinciehuizen speelt zich ambtelijk en bestuurlijk nagenoeg hetzelfde af. Met zo’n gewest ontstaat er een krachtige gesprekspartner voor de Randstad en ‘Den Haag’, die ertoe doet.

Dit bevordert de financieel-economische groei van het noorden; tegelijk ontstaat de mogelijkheid voor het noorden zich ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .