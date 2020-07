Alles voor winst in november

In 2002 voorspelden politicoloog Ruy Teixeira en journalist John Judis, in hun boek The Emerging Democratic Majority, dat in de VS een progressief tijdperk zou aanbreken. Door demografische ontwikkelingen zou voor de Republikeinen nog slechts een rol als minderheidspartij zijn weggelegd. Na Obama’s verkiezing in 2008 drong dat ook tot de Republikeinen door. Het aandeel niet-blanke kiezers (Afro-Amerikanen, latino’s en Aziaten, die meest Democratisch stemmen) was sinds 1992 bijna verdubbeld tot zo’n 25 procent. Daar moest iets op gevonden worden.

Er kwam een plan voor een Republikeinse comeback: een nationale hertekening van districtsgrenzen. Dankzij groot succes van de Republikeinen bij de tussentijdse verkiezingen in 20..

