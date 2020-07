Dit onrecht duurt al lang genoeg

De Verenigde Staten worden sinds hun ontstaan door twee erfzonden geplaagd: de vernietiging van de oorspronkelijke bevolking en de slavernij. Beide komen voort uit een onwil om de ander als gelijke te zien. Racisme - in de woorden van bisschop Claude Alexander - is het vruchtwater waaruit ons land is geboren. Er zat een virus in de baarmoeder waar ons land tot ontwikkeling kwam. Het virus van racisme heeft onze kerk, onze wetten, onze manier van leven en denken besmet. We hebben het nooit volledig overwonnen.

wreed verminkt

Toen de Onafhankelijkheidsverklaring werd geschreven (1776), was er al meer dan honderdvijftig jaar slavernij in de VS. Negen van onze vroege presidenten waren slavenhouders.

Zo ging het bijna 250 jaar lang in Amerika. W..

