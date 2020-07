In het algemeen lees ik de artikelen van Kelly Keasberry graag. In het Nederlands Dagblad van 8 juli stoorde ik mij aan het gemak waarmee zij dogma’s, leerstellingen, liturgische gewoonten en gebouwen bestempelt als hokjes waarin wij God vaak proberen te vangen.

Er zullen mensen zijn die vlot met haar instemmen, even vlot als zij het voor mijn besef heeft neergeschreven.

En zeker: God overstijgt altijd weer de vormen waarin wij Hem dienen.

En zeker moeten we ons hoeden voor het gevaar om daar dichtgetimmerde hokjes van te maken waarin we God opsluiten.

Maar in de eerste plaats wil ik toch graag dankbaar erkennen dat het middelen zijn, ons gegeven om ons geloof te voeden en in stand te houden. Zo ervaar ik ze ook, zeker in deze coronatijd. Ongetwijfeld is dat een tijd om nieuwe vormen te leren zoeken en waarderen.

Maar toch: wat was ik blij dat ik zondagmorgen weer een kerkgebouw kon bezoeken en daar te midden van de gemeente een dienst kon bijwonen waarin het evangelie werd verkondigd. Ook al moest ..

