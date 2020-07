Ook het komende jaar wijkt de crisis niet van premier Rutte en de zijnen

Ruim een halfjaar geleden noemde Mark Rutte het stikstofprobleem 'de grootste crisis in mijn negen jaar als premier'. Dat zou hij vandaag vast niet meer zeggen. Want de coronacrisis heeft alles in een ander daglicht geplaatst: wie hoor je nog klagen over het feit dat je overdag maar 100 km/u mag rijden? Tegelijk tonen de nieuwste boerenprotesten aan, dat ook de stikstofcrisis niet voorbij is.