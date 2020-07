Ik schaam mij voor mijn vader omdat ik blij ben dat mijn kinderen hartstikke wit zijn

Ronald Hünnenman, hier bij zijn vader opschoot: 'Mijn ouders, mijn jongere broer en ik' (1963). 'Als mijn lichtere broer en ik samen met mijn moeder over straat liepen, riep ze wel eens lachend naar een buurvrouw: 'Ja hoor, deze is van de melkboer'. (beeld nd)

Mijn zwarte vader heeft mijn witte moeder niet verkracht. Mijn witte moeder wilde geen zwarte man omdat hij atletischer en sensueler was, een trofee om later in te ruilen tegen een witte, goedverdienende kantoorklerk. Ze hebben elkaar gewoon op dansles ontmoet en raakten verliefd, kozen elkaar. Tegen de klippen op. Ondanks adviezen om het verstandiger, meer in lijn met hun afkomst, aan te pakken. Ondanks dat mijn vader nooit hogerop kon komen bij de Koninklijke Shell.

bleke opa

Als kind wist ik niet van wit en zwart. Ja, ik had een witte en een zwarte oma. En af en toe zaten er donkere ooms in de kamer, zo donker dat ik nauwelijks naar binnen durfde. Maar mijn bleke opa..

kleurloos besta.. Het was ook wel pijnlijk dat mijn vader zo geraakt w..



Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .