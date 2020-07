Een kleine huppel als ik piano in de kerk zie staan

Dertien meer of minder bekende Nederlanders geven antwoord op de vraag wat muziek met hen doet. En welke muziek dat is. Vandaag: Mechteld Jansen, hoogleraar missiologie en rector van de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam-Groningen.

Wat zingt u in de auto mee?

'Ik voorzie dat de song van Danny Vera – Here we go on this roller coaster – voor mij het meest gehecht zal blijven aan de coronacrisis. Vooral de ongepolijste versie met alleen gitaarbegeleiding. Het lied en de zanger vormen een merkwaardige mengeling van kwetsbaarheid en kracht zoals ik die ook ervaar in deze crisistijd.'

Welke muziek biedt u troost?

'Juist het gegeven dat koren en koorzang zo getroffen zijn door de COVID-19 vergroot het verlangen naar goede koormuziek. Koorliederen in de Anglicaanse traditie treffen mij vaak en tillen je boven jezelf uit. Je durft in muziek te zeggen wat je met woorden alleen niet zo gauw zegt. Ik geniet van de muziek van Elisabeth J. Smith, predikante ..

