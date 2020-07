Het orkestje op de Titanic in Libanon

Twee filmpjes gingen viraal in Libanon: een wanhopige noodkreet van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en 'O Fortuna' in een online-uitvoering in de Bekaavallei.

Over Libanon is veel slecht nieuws te melden. De economie is ingestort, en dat heeft weinig te maken met de corona-uitbraak, maar des te meer met een diep verzuilde heersende klasse die bestaat uit corrupte krijgsheren en profiteurs uit de burgeroorlog (1975-1990) en hun kinderen.

In normale landen zouden zulke machthebbers naar de gesloten afdeling van een bejaardentehuis worden gebracht of in ballingschap gaan, maar in Libanon blijven ze zitten. De gewone Libanees heeft het ermee te stellen. De lokale munt is ingestort. Alledaagse levensmiddelen – rijst, boter en vlees – zijn onbetaalbaar geworden. In de hoofdstad Beiroet worden sinds vorige week stoplichten uitgeschakeld om elektriciteit te besparen.

Georgieva

Geen wonder dat..

