We lopen kansen mis door over de problemen van algoritmes te praten

Algoritmes kunnen zomaar iemand als ‘schuldige’ aanwijzen, zoals gebeurde in de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Maar ze kunnen ook helpen bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Dat schrijft Sharona Boonman. Ze is data science consultant en masterstudent digitale communicatie in Salzburg en Kopenhagen.

Als je een ethisch, medisch of relationeel vraagstuk hebt, kun je een beroep doen op de huisarts, predikant of een andere maatschappelijke dienstverlener. Dit kan nu nauwelijks anoniem, ondanks dat hier veel vraag naar is. Verder heb je vaak te maken met lange wachttijden, of hoge kosten. Algoritmes zouden hierbij kunnen helpen, door je de mogelijkheid te geven anoniem je verhaal te doen, en vervolgens met machine learning-technieken de hulp aan te reiken die je nodig hebt.

Tegenwoordig worden algoritmes steeds vaker gebruikt om processen te optimaliseren. Je ziet het bij supermarkten die een bonuskaartsysteem hebben, treinen die hun voertuigen en treintijden aanpassen aan de hand van de data van ov-chipkaart in- en uitcheck paaltjes, en ..

