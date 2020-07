Levensvragen van een 27-jarige: Hoe ver moet je gaan in naastenliefde?

27-jarigen dansen op het slappe koord tussen jeugd en volwassenheid, vol levensvragen. Ilona de Lange, sinds april 27, is op zoek naar antwoorden. ‘Hoe ver moet je gaan in naastenliefde?’ vraagt ze vandaag aan Don Ceder (31), advocaat en gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Amsterdam.

Mijn stadsgenoot Don Ceder werd op zijn 28e geselecteerd voor de ‘30 under 30 Europe’-lijst van het Amerikaanse zakenblad Forbes vanwege zijn innovatieve inzet als advocaat op het gebied van schulden en armoede. Daarnaast is hij het eerste gemeenteraadslid van de ChristenUnie in de hoofdstad.

Ik heb wat halfslachtig vrijwilligerswerk gedaan in mijn leven en baal de rest van de tijd vooral om het feit dat ik geen eenduidige ‘passie’ heb. Ik geloof dat er diep geluk te vinden is in geven aan anderen, en dat we daartoe op aarde zijn, maar ik doe het tot nu altijd on my terms.

Moet je een beetje lijden aan naastenliefde, of mag het allemaal in je eigen straatje passen? En hoe in de vrede kíés je waar je wilt helpen? Ik vraag het Ceder in ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .