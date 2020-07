Is een nieuwe beeldenstorm nog te voorkomen?

Een nieuwe beeldenstorm is opgestoken, die ook over Nederland lijkt te gaan razen. Als cultuurwetenschapper vind ik dat zorgwekkend, gezien de schade die zulke onredelijkheid veroorzaakt, zowel aan de kunst als aan de cultuur. Tegelijk begrijp ik als katholiek en kunstenaar ook hoe passies hoog kunnen oplopen. We kunnen van de geschiedenis leren door naar eerdere beeldenstormen te kijken. Wat is de beste manier om een ravage af te wenden?



Michiel van Hout 10 juli 2020, 04:00







Het standbeeld van Piet Hein in Rotterdam-Delfshaven wordt schoongemaakt nadat het was beklad en besmeurd. Over de hele wereld worden standbeelden van omstreden personen omver getrokken uit protest tegen racisme. (beeld anp / Pieter Stam de Jonge)