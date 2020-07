De heer Grotenhuis uit Almelo (ND 7 juli) schrijft over taalfouten die vanuit het westen van het land naar het oosten gaan. Maar als het over beïnvloeding gaat, heeft zijn verhaal wel een aanvulling nodig, want in het oosten van ons land kunnen ze er op taalgebied ook wat van. Toen ik zo’n vijf decennia geleden kennismaakte met een van de Overijsselse dialecten, verbaasde ik mij over de opmerking van mijn aanstaande schoonvader dat hij druk was. Druk? De goede man had bepaald geen ADHD-kenmerken, integendeel: hij was de rust zelve. Wat bleek? Hij had het die dag druk. En toen zijn vrouw zei dat ‘de deure lös stiet’, moest ik eens goed kijken. Nee, het aangeduide exemplaar was stevig verankerd en dreig..

