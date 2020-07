Gods grondpersoneel

Het is typerend voor deze tijd dat er - met de kennis die we nu hebben - een veroordeling wordt uitgesproken over het verleden. Maar het gaat niet alleen om argumenten voor of tegen, dingen hebben ook hun tijd nodig. Want echt: 'voor alles is een tijd'. En die tijd hebben mensen nodig om tot inzicht te komen. Daarvoor is dit leven bedoeld. Ik spreek vanuit 37 jaar ervaring, waarin ik steeds met heel veel enthousiasme, idealisme en betrokkenheid én met veel teleurstellingen, probeerde Gods kerk te dienen. Ik was actief op heel veel fronten, uiteindelijk als voorgangster. Tot dominee heb ik het bewust nooit gebracht, want ik had genoeg gehoord en gezien op de vele kerkenraadsvergaderingen ...

Ik leerde zien, dat God, die alle..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .